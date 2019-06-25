اختتام فعاليات «تطوان للشعر العربي»

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

اختتمت أول من أمس فعاليات النسخة 3 من مهرجان تطوان للشعر العربي الذي نظمه بيت الشعر في تطوان بالمغرب، حيث تم تكريم 40 طالبة وطالباً من خريجي ورشة الكتابة الشعرية التي نظمتها دار الشعر خلال العام الجاري بعد أصبوحة شعرية احتضنتها حديقة مدرسة الصنائع بمشاركة عدد من الشعراء المغاربة. أقيم حفل الاختتام بحضور عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي، مدير بيت الشعر، وممثل وزير الثقافة والاتصال المغربي، حيث تم تكريم الفائزين بجائزة الديوان الأول للشعراء الشباب، وكانت الجائزة الأولى مناصفة بين الشاعرين بوبكر لمليتي وعثمان الهيشو.