اليابان تدخل عصر "تبرّج الرجال" بكميات من المنتجات الجمالية !

المصدر: البيان الإلكتروني

بكريم الأساس ومرطب الشفاه الملونة، وأقلام تحديد العيون تدخل اليابان عصر "الشبان المتبرجين" بسيل من مبيعات منتجات التجميل للرجال في موضة لا تقتصر على صرعة شبابية، روادها زبائن تتراوح أعمارهم بين ال20 وال60 من العمر.

ويبدو أن فكرة التجميل المقتصر على النساء تضمحلّ رويداً رويداً مع تحول الرجال إلى مسألة الوعي الجمالي. فهل وصلنا إلى عصر التبرج الرجالي؟ يبدو أن بعض أبرز الماركات اليابانية تفكر على هذا النحو.



إذ تسوق لما يزيد عن 100 منتج موجه لجمهور الرجال، بدءاً بكريمات الأساس وإخفاء العيوب وصولاً إلى طلاءات الأظافر. وتصمم الشركة إنشاء مجموعة من المتاجر المؤقتة المتخصصة في مدن كبرى كناغويا وسابارو وتوسيع سوقها في متاجر المدينة.



وفي الإطار قال البروفسور كاوري إيشيدا من جامعة كومازاوا للنساء: " هناك المزيد من الاهتمام بالمظهر الشخصي الخارجي مع انتشار أنظمة التواصل الاجتماعي. ونحن لا نبتعد كثيراً عن زمن تضع فيه أغلبية الرجال مساحيق التجميل وتتبرج".