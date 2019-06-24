دبي تستضيف مهرجان «إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي للمرّة الأولى، فعاليات مهرجان «إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية، وهو أحد أطول مهرجانات الألعاب السنوية في المملكة المتحدة على مستوى العالم، بتاريخ 17 أكتوبر المقبل، حيث سيقدّم للجمهور مجموعة من الألعاب العالمية الرائعة، وستتميز الدورة الأولى من المهرجان بعنصر التشويق والمغامرة والترفيه، لجذب عشّاق الألعاب من مختلف أنحاء المنطقة.

وسيقام المهرجان العالمي في الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر المقبل في مضمار ميدان بدبي، وهو يحتفي بدورته الـ66، بعد مسيرة طويلة امتدت لسنوات، منذ انطلاقته الأولى في المملكة المتحدة في عام 1999.

ويضم الحدث مجموعة من العروض المشوقة، بما في ذلك قسم الواقع الافتراضي المتطور، الذي يسمح للمشاركين بتجربة الجيل الجديد من الألعاب الإلكترونية. كما سيستمتع الحضور أيضاً بمشاهدة سباق الطائرات بدون طيار، وألعاب الفيديو الشهيرة، وكذلك الألعاب القديمة.

وحول هذا الموضوع، علّق أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قائلاً: «تحرص دبي دائماً على تطوير قطاع الترفيه عاماً بعد عام، وذلك بما يلبّي تطلّعات وأذواق جميع الفئات العمرية والجنسيات، إلى جانب تعزيز سمعة المدينة كوجهة مميزة لاستضافة الفعاليات العالمية، وبالتالي، استقطاب شريحة أوسع من الزوار الدوليين. ويسعدنا دعم مهرجان «إنسومنيا للألعاب الإلكترونية»، الذي يقام لأول مرة في دبي، الذي ينضم لقائمة الفعاليات المميزة الأخرى، التي تزخر بها المدينة على مدار العام».