أسبوع ثقافي إماراتي حافل في رومانيا

المصدر: بوخارست - البيان

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي في العاصمة الرومانية بوخارست الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بالتعاون مع السفارة الإماراتية في رومانيا من 22 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير علاقات الصداقة بين الشعبين الإماراتي والروماني.

يأتي تنظيم الأسبوع الثقافي الإماراتي عقب الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لرومانيا، أخيراً، والتقى خلالها فيوريكا دانتشيلا، رئيسة وزراء رومانيا، وتزامنت هذه الزيارة مع احتفال البلدين بذكرى مرور ثلاثة عقود على إطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

ويستهدف برنامج فعاليات الأسبوع الثقافي الذي سيقام في عدة مناطق من المدينة، التعريف بالتراث والثقافة الإماراتية عبر العديد من الأنشطة الفنية والاستعراضات التراثية، وغيرها من الفعاليات التي تبرز الموروث الحضاري والثقافي لدولة الإمارات.

أهمية

حضر إطلاق الأسبوع الثقافي الإماراتي، رئيس الوفد المشرف على تنظيم الفعاليات، الشيخ سالم القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الرومانية، وسفراء الدول العربية والأجنبية في بوخارست.

وأكد الشيخ سالم القاسمي أهمية الأسبوع الثقافي الإماراتي في رومانيا في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجال الثقافي وتبادل الخبرات والمعارف حول العادات والتقاليد المحلية المتوارثة لدى كلا الشعبين الصديقين.

وقال الشيخ سالم القاسمي: «يؤسس الأسبوع الثقافي الإماراتي لمرحلة جديدة من علاقات التعاون الثقافي بين البلدين، ولذا حرصنا خلال تصميم برنامج منوّع لتشجيع الجمهور على التفاعل وتحفيزه للتعرف إلى ثراء ثقافتنا وتراثنا وما تمتلكه دولة الإمارات من موروث حضاري وثقافي يمكن تبادله مع العالم». وأعرب عن رغبة الإمارات في تطوير أواصر العلاقات الثقافية في المجالات الفنية والأدبية والتراثية.

عادات وتقاليد

وبدوره، أشار الدكتور أحمد عبدالله المطروشي، سفير الدولة لدى رومانيا، إلى أن تنظيم مثل هذا الحدث الثقافي يهدف إلى تعريف المجتمع الروماني بالعادات والتقاليد والموروث الثقافي الإماراتي بجميع مكوناته الغنية التي تتضمن مجموعة من الأساليب، والأنماط، والسمات الثقافية مثل: اللباس، والرقصات والأهازيج الشعبية، والأعمال الفنية، والحرف اليدوية، والأكلات الشعبية التي تشتهر بها الإمارات، وذلك لمد جسور التواصل وتبادل الثقافات بين البلدين الصديقين، كما أن هذا الحدث يأتي في سياق ترسيخ قيم «عام التسامح» الذي تحتفل به الدولة خلال العام الجاري.

أمسية استثنائية

تضمن حفل الافتتاح أمسية موسيقية استثنائية في المسرح الروماني بقيادة الموسيقيين الإماراتيين فاطمة الهاشمي ومحمد الجهوري بمشاركة أوركسترا جورج إنيسكو الفيلهارمونية. وشهد عزف النشيدين الوطنيين الروماني والإماراتي وعدد من المقطوعات الموسيقية الرومانية والإماراتية المشتركة.

كما تضمن برنامج فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي معرض صور فوتوغرافية للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعروضاً فنية مستوحاة من التراث الإماراتي، وقرية تراثية تسلِّط الضوء على المطبخ الإماراتي، والحرف اليدوية، والقهوة العربية باعتبارها من التراث غير المادي المدرج على قائمة التراث الإنساني التابعة لمنظمة «اليونسكو».