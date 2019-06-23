المكملات الغذائية غير مفيدة للدماغ

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يستخدم الكثيرون وخاصة البالغين المكملات الغذائية بشكل متزايد من أجل الحفاظ على صحة الدماغ غير أن دراسة أمريكية حديثة أظهرت أن ربع البالغين الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة يأخذون مكملاً للصحة المتعلقة بالدماغ.

لكن تلك الدراسة نتفترض وفق "ديلي ميل" أن النفقات على المكملات الغذائية غير المرتبطة بالفيتامينات والمعادن ، أو الخلائط العشبية ، أو الأحماض الأمينية هي مبددة للمال وتصل تكلفتها إلى مليارات الدولارات.

وينصح الخبراء الأمريكيون بتخصيص النفقات في أشياء أخرى مغذية ومفيدة، بما في ذلك الخضروات والفواكه الطازجة التي تحدث فرقًا بالفعل.

ويشير الباحثون إلى أن المختبرات الطبية ليس لديها في الغالب الأدلة العلمية المشروعة التي تثبت فعالية المكملات الغذائية للدماغ فهي غير مفيدة لعلاج أمراضه كالخرف وخاصة الزهايمر الآخذ بالانتشار.