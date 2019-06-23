ناسا تكتشف دلائل حياة على المريخ

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اكتشف علماء وكالة ناسا الفضائية مؤخرا كميات كبيرة من غاز الميثان في الغلاف الجوي للمريخ، ويعتقدون أنها قد تكون علامة على الحياة تحت سطح الكوكب الأحمر.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن عربة "كوريوسيتي" التابعة لناسا اكتشفت كميات عالية بشكل مدهش من هذا الغاز، الذي يتم توليده عادة على كوكب الأرض بواسطة كائنات حية.

وقد تم تحقيق هذا الاكتشاف غير المتوقع أثناء إجراء قياسات على المريخ مؤخرا، مما دفع العلماء إلى إلغاء خطط التجوال التي سبق إعدادها لصالح إجراء العربة "تجربة متابعة".

وقيل إن العربة قد اكتشفت 21 جزءاً من مليار جزء من الميثان في أجواء المريخ، أي ثلاثة أضعاف ما تم العثور عليه خلال قياسات 2013.

واكتشاف غاز الميثان مثير للعلماء لأنه يمكن أن يشير إلى وجود ميكروبات تعيش في باطن الكوكب الأحمر.