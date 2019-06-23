مخلوق غريب "يتشمس" على الشواطئ الأسترالية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

صدم مخلوق غريب رواد البحر بعد أن دفعته الأمواج إلى شواطئ منطقة سباحة شهيرة في أستراليا.

وتم نشر صورة مخيفة لهذا المخلوق وهو من نوع سمكة قرش القط، على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شوهد وهو يستمتع بأشعة الشمس على رمال شاطئ غولدن بمقاطعة فيكتوريا.

وعادة ما يوجد هذا المخلوق في قاع المحيط ، غير أن بعض الأنواع منه قادرة على العيش في المياه الضحلة لفترات طويلة.

وتم رصد هذا القرش على الشاطئ البالغ طوله 90 ميلًا مموهاً بالرمال مع بشرة داكنة اللون وبقع سوداء صغيرة تغطي جسمه.

وتعرضت الصور المنشورة للمخلوق للعديد من التعليقات، حيث قال بعض الأشخاص إن مشهد المخلوق كان كافيًا لترويعهم وتوقفهم عن السباحة.