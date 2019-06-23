موقع من فيلم «ألعاب الجوع» في السجل الوطني للأماكن التاريخية

المصدر: دبي - البيان

تحولت «المنطقة 12» من فيلم «ألعاب الجوع» (The Hunger Games) إلى وجهة تاريخية بشكل رسمي، وذلك بعد أن أصبحت قرية «طاحونة هنري ريفر» في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، التي صورت فيها مشاهد من العمل، مدرجة ضمن السجل الوطني للأماكن التاريخية.

وأعلن مسؤولو نورث كارولاينا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن قرية «طاحونة هنري ريفر» في هيلدبران أصبحت الآن وجهة تاريخية، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وظهرت القرية باسم «المنطقة 12» في «ألعاب الجوع»، الفيلم الشهير الذي حقق إيرادات كبيرة عام 2012.

ودفع كالفين ريس ووالدته وزوج والدته 360 ألف دولار في 2017 للقرية الواقعة غرب نورث كارولاينا التي ظهرت كموطن كاتنيس وبيتا وغايل، ومنذ ذلك الوقت، يقول ريس إن أشخاصاً من 43 دولة زاروها.

وأضاف أن الناس «تزور المكان من أجل (ألعاب الجوع)، لكنهم يغادرون وهم يسألون عمن يعيش هناك».

وأنشأت شركة التصنيع «هنري ريفر»، الطاحونة عام 1905، وأغلقتها عام 1970، قبل أن تندلع فيها النيران عام 1977. وتتضمن المنطقة متجراً و20 منزلاً لعمال النسيج.