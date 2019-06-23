المنازل اليابانية.. تصاميم تؤمّن الخصوصية

المصدر: دبي - فاتن صبح

تحلّت المنازل اليابانية بكافة الأحجام والأشكال، إلا أن الخصوصية تبقى همها الأول والأكبر. إذ تحرص التصاميم أن توفر لقاطنيها العزلة التامة، بدءاً من المستودعات الإسمنتية الحافلة بالزوايا وصولاً إلى ما يشبه الصناديق الخالية من النوافذ.

قام معماريون في مكتب «فوجيوارامورو للهندسة» بتصميم منزل أحادي البنيان أشبه بتكدس لصناديق لا نوافذ فيها تسمح بدخول الضوء والهواء مع الحفاظ على الخصوصية.

جدار بسيط

واختار جون بوسون في تصميمه على جزيرة أوكيناوا واجهةً بيضاء خالية من النوافذ يتخللها فقط مدخل مرآب ومدخل مصنوع من باب خشبي عريض. المبنى مؤلف من ثلاث كتل متصلة لكل منها وظيفته أما السور المنخفض عند إحدى أعلى الكتل ذات الطبقة الواحدة فيخفي شرفةً ذات سقف سري.

وفي محافظة شيغا اليابانية يطغى تصميم الجدار البسيط الخالي من النوافذ على أحد المنازل العائلية، وينقسم لكتلتي بناء يفصل بينهما جدار خشبي.

حديقة سرية تقبع داخل أحد منازل مدينة نيشينومايا المؤلف من مستويين، حيث عادةً ما لا تبعد البيوت أكثر من متر واحد عن بعضها البعض. ويعمد في هذا التصميم أن تتجه النوافذ ناحية الحديقة وتكون ضخمةً بما يتيح دخول الضوء والتهوية مع ضمان إخفاء مساحات المعيشة.