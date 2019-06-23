مقدم البرامج الأسترالي كريس فيد في ضيافة «عالم مدهش»

المصدر: دبي - البيان

زار كريس فيد، مقدّم برنامج «كريس فيد شو» الشهير والحائز على العديد من الجوائز، «عالم مدهش» في يوم الافتتاح بصحبة طفلتيه نوشي وكيكي ووالديه اللذين يزوران دبي قادمين من أستراليا.

وقضت الطفلتان أوقاتاً مفعمة بالمرح والتسلية في «منطقة العجلات» ومنطقة الألعاب التفاعلية، إضافة إلى منطقتي المهارات والمغامرات للأطفال، كما استمتعتا بمتابعة العروض الرائعة التي تقدمها منطقة «شوتايم». وحظي الزوار بفرصة التقاط الصور التذكاريمع كريس فيد ومدهش.

يفتح عالم مدهش، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 21 يونيو الجاري و17 أغسطس المقبل في القاعات من 3 إلى 7، أبوابه بين (12 ظهراً و10 مساءً) من الأحد إلى الخميس، وبين (11 صـــباحاً و11 مساءً) في أيام العطل الرسمية.