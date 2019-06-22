شاهد.. مسابقة الكلاب البشعة

نظمت مدينة صغيرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مسابقة خاصة، تنافست فيها الكلاب على لقب "أبشع كلب".

وانضم إلى البطولة، التي أقيمت في بيتالوما الأمريكية يوم أمس الجمعة، 19 كلباً، أكثريتها تمّ إنقاذها من الشارع، حيث تمّ تقديم تلك الحيوانات أمام لجنة من التحكيم والجمهور.

وحصد الفائز بالجائزة مبلغ 1500 دولار أميركي، كما حصل على فرصة للمشاركة في برنامج "ذي توداي شوو" الأمريكي الشهير الذي تعرضه شبكة "إن بي سي" منذ خمسينيات القرن الفائت، بحسب "يورونيوز".

ويسمح المنظمون بمشاركة كلاب غرباء، إذ إن حامل اللقب إنجليزي!