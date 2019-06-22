مصر تكشف حقيقة إصابة الطماطم بمرض مسرطن

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت وزارة الصحة المصرية حقيقية أنباء تفيد بإصابة محصول الطماطم في مصر بمرض مسرطن، مؤكدة أن هذة الأنباء عارية عن الصحة.

ونقل موقع مصراوي عن الدكتور محمد جبر، مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة، قوله : إن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة محصول الطماطم في مصر أو ما يتم تصديره، بمرض مسرطن، عار تماما عن الصحة.

ونشرت صفحات اجتماعية صورا تكشف كمية من الطماطم في مصر يغلب عليها اللون الأبيض، مما جعل البعض يعتقد أن هذا المحصول مصاب بمرض معين.

وأوضح جبر "الأبيض الذي في قلب الثمرة مرض فسيولوجي"، مضيفا “القلب الأبيض للطماطم ظاهرة يطلق عليها مرض، لكنها لا تسبب أي أضرار سلبية على المواطن بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أن السبب في هذه الظاهرة الارتفاع الحاد في درجة الحرارة، والذي يتسبب في نقص صبغة "اليكوبيين"، وهي المادة التي تجعل حبة الطماطم حمراء.

وأكد أن محصول العام الحالي في أفضل حال وهذه الظاهرة تحدث في كل الدول التي تزرع المحصول وتتأثر بارتفاع درجة الحرارة.