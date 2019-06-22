النجوم ينشطون عبر «التواصل الاجتماعي»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نحو شهرين أو أقل هي المسافة الزمنية التي تفصلنا عن موسم عيد الأضحى، ورغم ذلك بدت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ملآى بحملات الترويج الخاصة بأعمالهم السينمائية والمسرحية والغنائية، في وقت طغت عليه حفلات أعياد ميلاد النجوم، التي رافقتها عبارات التهنئة من كل حدب وصوب، كل ذلك يأتي في وقت لمع فيه نجم حسين الجسمي في سماء جدة، وتزامن مع إعلان سلينا غوميز تخليها عن تطبيق «انستغرام»، وتعيين انجلينا جولي بوظيفة «محرر»، وظهور هيفاء وهبي للمرة الأولى بعد غياب طويل نتيجة المرض.

غزل

رغم أنه ليس الحفل الأول له في جدة، إلا أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عاد لمغازلة جمهوره السعودي، أول من أمس، خلال حفله الجماهيري الذي شهدته مدينة جدة، والذي يأتي ضمن مشاركته في حفلات موسم جدة، وكانت الفنانة يارا قد رافقت الجسمي، في الحفل، حيث قدمت على الخشبة عدداً من الأغنيات التي أطربت الجمهور السعودي، لينال الجسمي ويارا ثناء كبيراً على ما قدماه من أغنيات. وعلى وقع الحملات الترويجية المتواصلة، أطلت الفنانة الإماراتية صوغة البلوشي عبر حسابها على «سناب شات»، حيث كشفت عن تحضيراتها لعمل مسرحي جديد، يحمل عنوان «عيلة نيولوك»، وهي من تأليف الفنان الإماراتي مرعي الحليان، حيث نشرت صوغة سيناريو المسرحية، وعلقت بالقول: «مفاجأة للجميع مسرحية كوميدية لعيد الأضحى، ومع ممثل تحبونه كثيراً».

حملة

الأمر ذاته انسحب على الفنان المصري كريم عبد العزيز، الذي اطلق هو الآخر حملة ترويجية للجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» المقتبس عن رواية تحمل الاسم ذاته من تأليف أحمد مراد، حيث نشر عبر حسابه على الفيسبوك، بوستر جديداً للفيلم الذي يتولى إخراجه مروان حامد. في حين، أطلق الفنان أحمد سعد، هو الآخر حملة ترويجية لألبومه الغنائي المقبل، وعلق عليه بالقول: «من الاستوديو للحاق بموسم العيد، أو صيف 2019 دعواتكم». أروقة مواقع التواصل الاجتماعي شهدت في الآونة الأخيرة تنامي الاحتفال بأعياد ميلاد بعض النجوم، على رأس هؤلاء جاء الفنان المصري أحمد مكي، الذي احتفل صديقاه علي ربيع ومحمد أسامه بعيد ميلاده، حيث قاما بنشر مجموعة صور من الاحتفال الذي اقتصر على ثلاثتهم، حيث علقا بالقول: «كل عام وأنت طيب وعقبال مليون سنة، من أجدع الناس اللي ممكن تقابلهم في حياتك المحترم أحمد مكي».

إطلالة

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، بصور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي قامت بنشرها من داخل المستشفى، في أول إطلالة لها بعد إعلانها عن مرضها، الذي أجبرها على التزام السرير الأبيض لأكثر من شهر، حيث علقت هيفاء على إحدى صورها بالقول: «اشتقت لكم»، فيما قالت في تعليق آخر: «تنذكر وما تنعاد»، ويتوقع أن تعود هيفاء وهبي إلى بيتها خلال الأيام المقبلة.

في خطوة مفاجئة، كشفت المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا غوميز، أخيراً عن حذفها لتطبيق «انستغرام» من هاتفها الذكي، ليشكل ذلك خطوة صادمة لجمهورها، حيث تعد غوميز أكثر ثالث شخص يحظى بشعبية على «انستغرام»، بـ152 مليون متابع، وقالت غوميز إنها فعلت ذلك بسبب شعورها بفقدان الثقة في نفسها نتيجة التعليقات السلبية التي تتلقاها.

صحافية

الممثلة الأمريكية انجلينا جولي، عادت مجدداً إلى دائرة الأضواء، بعد إعلان رئيس تحرير مجلة «تايم» الأمريكية، إدوارد فيلسينثال، عن التحاق النجمة الأمريكية لطاقم تحرير المجلة، بوظيفة «محرر»، حيث ستتولى انجلينا الكتابة عن مواضيع وقضايا تتعلق باللاجئين، والتشرد والنزاعات وحقوق الإنسان، التي تحظى باهتمام بالغ لديها.