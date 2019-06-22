«الأمواج الرأسية في الهواء» تشكيل طبيعي في سماء أمريكا

المصدر: دبي - البيان

أذهل شكل الغيوم الغريب، الأهالي في منطقة «سميث ماونت لايك» في ولاية فيرجينيا الأمريكية، إذ ظهرت الغيوم القطنية البيضاء على شكل أمواج بحر تتعالى في سماء بلدتهم في ما يشبه لوحة تشكيلية طبيعية، أبدعتها الظروف المناخية، كما نقل موقع «سي إن إن عربي».

ويبدو بديهياً ان هذه ظاهرة مناخية غريبة وغير مألوفة، لذا فقد أثارت الأهتمام والفضول بين السكان.

وأظهرت الصورة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شكل الغيوم الغريب في السماء. يذكر أن هذه الظاهرة، التي تعرف باسم أمواج «Kelvin-Helmholtz»، نادرة وتتشكل في الأيام العاصفة أو غير المستقرة مناخياً.

وتُعرّف خدمات الأرصاد الجوية الوطنية الظاهرة بـ«الأمواج الرأسية في الهواء المرتبطة بقص الرياح في المناطق المستقرة بشكل ثابت»، موضحة أيضاً أن الغيوم تستطيع أن تظهر على شكل أمواج مكسرّة أو مرتبطة في صور الرادار أو الصور المصورة.

وقد تحدث هذه الظاهرة إذا كانت درجات الحرارة والرطوبة صحيحة مرفقة بطبقات الغلاف الجوي المختلفة بسرعات رياح مختلفة، مما يخلق بالتالي الموجات الدائرية.

وأخيراً يبقى أن هذه الظاهرة النادرة وما ترسمه في طبقات السماء لوحة إضافية من اللوحات التي يصادفها الإنسان لدى تامله ومراقبته للطبيعة.