كايت إتكنسون تعود إلى قصص الجريمة

المصدر: دبي - البيان

بعد صدور كتب ثلاثة تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية، تعود الروائية البريطانية كايت إتكنسون، أخيراً، إلى نوع الجريمة مع بطل رواياتها السابق، المفتش جاكسون برودي، في موضوع معاصر تماماً يعالج موضوع استغلال النساء والأطفال. وكانت الروايتان التاريخيتان «الحياة بعد الحياة» وتتمتها اللتان صدرتا في السنوات الفاصلة للروائية فازتا بجائزة «كوستا» عن الرواية.

في حبكة روايتها الجديدة «السماء الكبيرة، يعيش المفتش برودي في موطنه بيوركشير، حيث يقطع عليه عزلته وصول ابنه ناثان البالغ من العمر 13 عاماً لقضاء عطلات الصيف.

أعباء اهتمام الأب بمراهق في عالم اليوم يشكل تحدياً بحد ذاته لبرودي الذي يبقى عمره مصدر حيرة للقارئ بشكل متعمد، على الرغم من أن وجود الابن تذكير مستمر بشبابه.

كانت والدة المفتش قد توفيت بالسرطان عند بلوغه الـ13 عاماً، وأخته قُتلت وأخوه انتحر، فمنحه ذلك إحساساً قوياً بالمسؤولية تجاه الأطفال الضعفاء، إنها طريقة إتكنسون للتلاعب بالنوع الأدبي: المفتش الذئب المنفرد ذو الماضي المأساوي.

الموضوع قاتم لكن الرواية مليئة بالفكاهة الجافة الحادة، وبأسلوب كاتبة متمرسة، فإن إتكنسون تضمن روايتها ما يكفي من لحظات مليئة بالحنان بين الأهل والأطفال لتوازن الوحشية التي يتعرض لها الصغار، لكن ليس هناك حلول سهلة أو نهايات سعيدة، و«التاريخ يعيد نفسه» يلاحظ جاكسون في النهاية.