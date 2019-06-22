400 خبير يعيدون حساب المسار الثقافي في ألمانيا

المصدر: فايمر (ألمانيا) - أ ش أ

يشارك نحو 400 من الخبراء الدوليين والأكاديميين والمثقفين في فعاليات الملتقى الثقافي الدولي الذي ينظمه معهد غوته بمدينة فايمر الألمانية، تحت شعار «إعادة حساب المسار» لمناقشة التحديات التي تواجه العالم في العديد من المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية.

وأكد الخبراء والمشاركون في الملتقى أهمية الموضوعات والقضايا التي يتم مناقشتها بحضور نخبة من الخبراء من كافة دول العالم منها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وبولندا والفلبين.

وشدد المشاركون على أهمية دور الثقافة في تشكيل الوعي العام وقيادة الأفراد في مجتمع دولي يتسم بالتغيير المستمر، ونوهوا بالمكانة الثقافية والتاريخية لمدينة فايمر والأهداف الدولية التي يطرحها الملتقى من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين والمشاركين من كل أنحاء العالم. وقالوا إن التطوير وشعار الملتقى «إعادة حساب المسار» يمثل أمراً في غاية الأهمية في عالمنا المعاصر الذي يشهد تغيراً مستمراً وتلعب فيه التكنولوجيا والتطور دوراً محورياً عن أي وقت مضى.

ولفتوا إلى أن الملتقى يهدف إلى إعادة تحديد المسار الدولي في مجالات عديدة، منوهين إلى دور العلوم في خدمة الإنسانية ومواجهة التحديات الدولية والترابط بين الديمقراطية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، أشار رئيس معهد غوته الثقافي الألماني، كلاوس ديتر ليمان، إلى أن إعادة حساب المسار يعد أمراً هاماً خاصة في عالم يتزايد تعقيداً، فلا بد من وضع الاستراتيجيات الفعالة وتوظيف التكنولوجيا الرقمية من أجل بناء المستقبل.