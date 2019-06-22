معرض فني وأمسية موسيقية لمواهب مركز الجليلة

المصدر: دبي - البيان

دعا مركز الجليلة لثقافة الطفل، ممثلاً ببرنامج منحة المواهب، إلى حضور افتتاح أمسية «المسيرة» التي تتضمن معرضاً فنياً جماعياً وحفلاً موسيقياً لمواهب المركز.

يبدأ حفل الافتتاح في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم في حي السركال - «ويرهاوس 46».

ويتضمن المعرض أكثر من 30 قطعة فنية من إنجازات برنامج «منحة الجليلة للموهوبين»، يشارك فيه 24 طفلاً من الإمارات ودول عربية وأجنبية تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و16 عاماً. وتتنوع مواهب المشاركين بين مجموعة من الفنون هي فن النحت وتصميم الأزياء والعزف والغناء.

بينما يقام خلال الأمسية عرض موسيقي للأطفال الموهوبين في العزف. يُذكر أن المعرض يستمر حتى مساء 24 يونيو الجاري.