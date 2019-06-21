مشاركة مصرية واسعة بمهرجان السينما المتوسطية في تونس

المصدر: Ⅶ القاهرة- جنا حماد

تشهد الدورة الثانية من مهرجان السينما المتوسطية «منارات»، الذي تستضيفه تونس خلال الفترة من 1 إلى 7 يوليو المقبل، مشاركة مصرية موسعة، حيث يتم تكريم السينما المصرية المعاصرة خلال فعاليات المهرجان.

وتحل الفنانة إلهام شاهين كضيف شرف على المهرجان، كما سيكون الجمهور على موعد مع محادثات مباشرة مع المخرج يسري نصر الله، الذي سيدير دورة تدريبية في السينما، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثل محمود حميدة، والسيناريست مدحت العدل. وضمن المشاركة المصرية أيضاً، تشارك الممثلة المصرية سلوى علي ضمن لجنة تحكيم المهرجان المكونة من الكاتب الجزائري كمال داود، والمخرج الفرنسي ميشال لوكلير، والممثلة التونسية سهير بن عمارة، والممثلة التركية داملا مونماز.

ويشارك بالمهرجان 10 أفلام في المسابقة الرسمية، بالإضافة إلى عرض 5 أفلام وثائقية، و5 أفلام روائية، و12 فيلماً قصيراً، و19 فيلماً طويلاً من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط.