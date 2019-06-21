«كان ياما كان» تهدي 500 كتاب لأطفال المخيم الإماراتي الأردني

المصدر: الشارقة - وام

أهدت حملة «كان ياما كان» التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين والمعنية بتوزيع وجمع الكتب للأطفال واليافعين من خلال التبرعات، أكثر من 500 كتاب إلى الأطفال في المخيم الإماراتي الأردني (مريجيب الفهود) الذي تشرف عليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من حصيلة الكتب التي تبرّعت بها المؤسسات والأفراد خلال دورتها الخامسة التي أطلقتها في شهر رمضان المبارك، وذلك مواصلة لدورها في تعزيز ثقافات ومعارف الأطفال اللاجئين وفي إطار فعاليات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019.

وتزامن الإهداء مع اليوم العالمي للاجئين، حيث تضمنت عناوين الكتب التي وصلت إلى مكتبة القلب الكبير في المخيم تنوعاً لافتاً، إذ كانت الحملة قد خصصت صناديق للتبرع بالكتب المستعملة والجديدة ضمن خيمة «كان ياما كان» بمسرح المجاز بالشارقة.