مدينة الشارقة للنشر تشارك في المنتدى الإقليمي للناشرين الدوليين

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

شاركت مدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر والطباعة في العالم، وأحد مشاريع هيئة الشارقة للكتاب، في النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للناشرين الدوليين الذي نظمه الاتحاد الدولي للناشرين في العاصمة الكينية نيروبي، ضمن سلسلة ندوات أفريقيا، وذلك في إطار حرصها على تعزيز فرص قطاع النشر في المنطقة والاستثمار في خياراته العالمية.

وناقش المنتدى على مدار يومين، بحضور كلّ من هوغو سيتزر رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، ولورنس نجاغي رئيس جمعية الناشرين الكينيين، أهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاعات النشر في القارة الأفريقية وطرح الخيارات التي تتناسب مع تعزيز حضورها والارتقاء بها للوصول إلى نطاق أوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ورعت المدينة حفل العشاء المخصص للناشرين الأفريقيين المشاركين في المنتدى، واستعرضت خلال مشاركتها في الحدث حزمة من الخيارات والتسهيلات التي تقدمها للناشرين سواء على صعيد البنية التحتية المتطورة والمدعمة بأحدث التقنيات العاملة في مجال النشر والمصممة بشكل خاص لتلبي مختلف احتياجات العاملين في القطاع، بالإضافة إلى حزم التسهيلات المتعلقة بالترخيص والتسجيل للشركات الجديدة والشركات التابعة والفروع الإقليمية للشركات الدولية.