يدفنون موتاهم .. تحت منازلهم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يدفنون موتاهم تحت منازل تشكل مكان إقامتهم فيتحول الأمر جزءاً من الحياة اليومية، هذا هو واقع أبناء عائلات قرية شاه بوخار الهندية الواقعة في مدينة أغرة الذين أجبروا على تحويل مساكنهم إلى مقابر نظراً لغياب مساحات مخصصة لدفن الموتى.

وتعيش غالبية العائلات المسلمة في القرية، وفقاً لصحيفة "تايمز أو إنديا" في حالة من الفقر الشديد ولا تملك الأراضي. كما يعمل معظم رجال القرية كعمال متعاقدين. وقد طالب المقيمون اليائسون السلطات لسنوات طويلة بإنشاء مقبرةٍ للقرية إلا أن مطالبهم ذهبت سدىً.

وقال منعم خان، أحد سكان القرية والعاملين في أحد مصانعها:" كل ما نطلبه هو تخصيص قطعة أرض ندفن فيها أسلافنا. إننا نعيش مع موتانا."