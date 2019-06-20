وزير الثقافة والاتصال المغربي: «الشارقة للإبداع» تحفز على الإنتاج

المصدر: الرباط - البيان

أكد وزير الثقافة والاتصال المغربي، محمد الأعرج، أن جائزة الشارقة للإبداع العربي تجسّد منحى التحفيز على الإنتاج، وخلق التراكم، وبلوغ أرفع مستويات الإبداع عبر دعم الإصدار الأول الخاص بالشباب في المجالات الثقافية والفنية والأدبية، لتعزيز التقدم الحضاري الإنساني، واستنباط قيم الأصالة والتجديد في وجدان الأجيال الصاعدة، فضلاً عن تكريم الفنانين، والمثقفين والأدباء، وأضاف الأعرج في المؤتمر الصحافي الذي أقيم أول من أمس في المكتبة الوطنية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، بحضور عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، أنه سيتم تنظيم فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي في الرباط خلال أبريل المقبل، وأن المملكة منخرطة بشكل متواصل في كل المساعي الهادفة إلى توسيع دائرة الإشعاع الثقافي العربي، وترسيخ قيم الإبداع لدى الشباب والناشئة، على اعتبار أن هذا العمل يتقاطع مع الجهود التي يبذلها المغرب لتشجيع الإبداع الثقافي في مختلف المعارف والفنون، سواء من خلال الجوائز المتخصصة، أو من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

ومن جهته، أوضح عبدالله العويس أنه ستقام ورشة علمية إبداعية، ستصاحب فعاليات التكريم، مقدماً الشكر إلى المغرب المضياف على الترحاب والتكريم.