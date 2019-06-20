موسم زاخر لدار الأوبرا «السلطانية مسقط»

المصدر: مسقط - البيان

تقدم دار الأوبرا «السلطانية مسقط» موسماً مميزاً، يضم تشكيلة فنية وثقافية خلال أكثر من 100 عرض منوّع من عالم العروض الأدائية العالمية. وسيكون العرض الافتتاحي لموسم 2019-2020 من نصيب أوبرا «كارمن» لبيزيه، التي تعتمد على المناظر الأصلية الرائعة لإنتاج أوبرا «كارمن» الذي قدمته «السلطانية مسقط» في موسمها الافتتاحي عام 2011.

وسوف يتم تقديم أوبرا «كارمن» على مسرح «السلطانية مسقط» بتصميم رقصات من ابتكار فرقة أنطونيو غاديس، ويقود المايسترو أنطونيلو أليماندي أوركسترا مسرح «كولن» في بوينس آيرس، ويؤدي التينور العظيم خوسيه كورا دور «دون خوسيه»، في حين تغني الميزو سوبرانو إلينا ماكسيموفا دور «كارمن» والفنانة أنيتا هارتيج دور الفتاة «ميكاييلا».

وسوف يشهد الموسم الجديد تقديم 4 أوبرات إضافية منها أوبرا «حكاية كاي وغيردا»، يقدمها مسرح «بولشوي» العالمي من موسكو. ثم رائعة جاكومو بوتشيني أوبرا «البوهيمية» من إنتاج «السلطانية مسقط» بالاشتراك مع أوبرا «مونت كارلو». وأوبرا «آنا بولينا» لغايتانو دونيزيتي في عرض بالأزياء التاريخية من إنتاج «السلطانية مسقط» بالاشتراك مع أوبرا «والوني ليج» الملكية، وأوبرا «لوزان»، والأوبرا في بيلباو. وأخيراً الأوبرا الجديدة «الناي السحري» لموتسارت من إنتاج «السلطانية مسقط» بالطابع العُماني.