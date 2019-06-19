بعد عملية ولادة قيصرية .. تعيش 23 عاماً بمشرط في بطنها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

شعرت امرأة روسية بالرعب والذهول وبكت بحرقة عندما اكتشفت مشرطا جراحيا معدنيا ظل في بطنها 23 عامًا.

وعانت إيزيتا سنوات من الألم الحاد الذي عزاه الأطباء في البداية إلى مشكلات في الكبد، حيث كانوا يصفون لها مسكنات للألم.

وأجرت المرأة عملية ولادة قيصرية في عام 1996، وظل المشرط الجراحي - الذي يبلغ طوله ست بوصات على الأقل - في داخل معدتها منذ ذلك الحين.

وقالت غوبييفا، وهي من منطقة شمال أوسيتيا، إنها أجرت الأشعة السينية مؤخرا لتحديد سبب شعورها بالألم الشديد. واعتقد خبير الأشعة أن لديها مقصًا في جيبها، لكن سرعان ما أدرك أن هذا الجسم المعدني في بطنها.