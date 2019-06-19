رأس الخيمة وجهة سياحية للفنون الجميلة

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أقامت رابطة فناني إمارة رأس الخيمة سلسلة نشاطات فنية بالتعاون مع فندق «والدورف أستوريا» تضمنت مرسماً حياً ومعرضاً فنياً شارك فيه 6 فنانين مقيمين في الإمارة، وهم هارون مسكينيار، أودري مارسوليس، جيرالدين تشانسارد، أسيل الرملاوي وسورايا إسكندر، وذلك سعياً لتصدّر الإمارة قوائم الوجهات الأكثر تفضيلاً لقضاء العطلات والاستجمام في المنطقة. وقد هدف المعرض إلى تسليط الضوء على القوى الفنية الكائنة في رأس الخيمة، والتي تم توظيفها من خلال إقامة نشاطات فنية ما ساهم في استقطاب محبي الفن التشكيلي والفن المعاصر من كافة إمارات الدولة.

مرسم حي

وأطلقت رابطة فناني إمارة رأس الخيمة مرسماً حيّاً في 31 مايو الماضي، ابتعد في مفهومه الفني عن التقليدية، حيث تم ابتكار فكرة تعتمد على تفاعل الفنانين مع نصّ شعري بعنوان «ماهية الحلم» بقلم الكاتبة أسيل الرملاوي، تم من خلاله ابتكار عدة لوحات فنية عبّرت عن خيال الفنان المتأثر بعمق الكلمة، كما تم تخصيص مساحة لمشاركة الجمهور بآرائهم الإبداعية حول النص الشعري واللوحات الفنية. أما في ما يخص المعرض الفني الذي أقيم من 3 إلى 15 الجاري، فقد تضمن 23 عملاً فنياً تنوعت بين لوحات ومجسّمات تشكيلية توافد إليها الزوار خلال إجازة عيد الفطر، حيث حقق المعرض نجاحاً باهراً في استقطاب ما يقارب 300 زائر.