«421».. نهاية أسبوع إبداعية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

يقدم معرض «421» «عطلة نهاية الأسبوع الإبداعية»، على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، ليلقي من خلالها الضوء على البحوث المكثفة الإنتاجات التي انطلقت ضمن المرحلة التحضيرية لمعرض «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية» المقام حالياً في معرض421 والمستمر حتى 28 يوليو المقبل.

باقة متنوعة

وتتضمن عطلة نهاية الأسبوع الإبداعية باقة متنوعة من ورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية المفتوحة للجمهور. وستناقش الفعالية المستوحاة من معرض «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية» موضوعات متعددة منها التراث الثقافي المكتوب قبل الإسلام وصلته بالفن والتصميم المعاصريّن في الشرق الأوسط، ودور الكتابة والخط في الثقافة الإسلامية الملموسة.

من بين الفعاليات: ورشة عمل مقدمة في فن الخط العربي، تحت إشراف: وسام شوكت. وتهدف إلى تعريف المشاركين بالعناصر الجمالية لفن الخط العربي. وجلسة حوارية بعنوان «الإمارات: عشرة آلاف عام من التكيّف والتلاحم الاجتماعي والتطور التقني»، يتحدث فيها د.بيتر ماجي ود.هدى سميتسهوزن أبي فارس ود.بيتر ماجي. وورشة فن رسم الحروف العربية القديمة، تحت إشراف: د.هدى سميتسهوزن أبي فارس.