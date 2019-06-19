«حافظ غاليري».. مساحة فنية في موسم جدة التاريخية

المصدر: جدة - البيان

يستضيف «موسم جدة التاريخية» الذي افتُتح يوم 8 يونيو الجاري، مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية والورش والمعارض الفنية التي تلقي الضوء على الفنون والحرف التقليدية الحجازية، منها «حافظ غاليري» الذي أسس عام 2014 بمدينة جدة، ويعرض أعمالاً فنية إبداعية من المملكة وبلدان في الشرق الأوسط.

يناقش المعرض الفني حالة العالم الراهنة وكيف يهيم الجنس البشري في حالة من الاغتراب الدائم، كما يهدف إلى دراسة التوترات الداخلية والخارجية التي تُترجم إلى سعي لا ينتهي عند الإنسان للوصول إلى مكان محدّد يمكن أن يتخذه موطناً.

ويأتي المعرض الفني الجماعي مبادرةً من دائرة التعاون والعمل الثقافي التابعة للسفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية ومن نظيرتها في القنصلية الفرنسية العامة بمدينة جدة، وهو يُقام بإدارة المصور ماريان كاتزاراس، وبالشراكة مع «حافظ غاليري»، ويستمر حتى 18 يوليو المقبل من 06:00 وحتى 11:00 مساءً في «بيت أرامكو» بحيّ البلد.