«محمد بن راشد للمعرفة» تحفّز شباب الأردن لاستخدام البيانات ومهارات المستقبل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظَّمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في العاصمة الأردنية عمَّان أخيراً، ورشة عمل تدريبية لنحو 40 شاباً وشابة لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتدريب في معسكرات المعرفة التي تطلقها وزارة الشباب لمدة شهرين منذ منتصف يونيو الجاري، وذلك استكمالاً لجهود «أسبوع المعرفة» الذي نظَّمته المؤسَّسة والبرنامج، بالشراكة مع وزارة الشباب في الأردن.

وركّزت ورشة العمل التي استمرّت 3 أيام، على أهمية استخدام البيانات واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، كما سلّطت الضوء على مهارات المستقبل، وأهمية الاستفادة من الإعلام والإعلام الاجتماعي بمجال تنمية وتطوير المهارات. حضر الورشة وزير الشباب الأردني، د. محمد سليمان أبو رمان، الذي استمع إلى آراء الشباب حول الورشة التدريبية والنشاطات المستقبلية التي ستُعْقَد استكمالاً لهذا الجهد؛ ومنها معسكرات المعرفة.

اختيار

وتمّ اختيار الشباب المشاركين في الورشة بناءً على مشاركتهم السابقة في ورشة عمل «مؤشر المعرفة العالمي»، التي تمّ تنظيمها خلال «أسبوع المعرفة» برعاية رئيس الوزراء الأردني، د. عمر الرزاز، والتي تهدف إلى دفع الشباب الأردني لتصميم خطة عمل مفصّلة لمعالجة التحديّات المستعصية التي تحول دون قيام مجتمع قائم على المعرفة في الأردن.

حراك معرفي

وفي معرض تعليقه على ورشة العمل، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إنَّ جهود «أسبوع المعرفة» الذي نظّمته المؤسَّسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن مطلع العام الجاري، تسعى إلى خلق حراك معرفي مهم على مستوى المنطقة، يُسهم في وضع الحلول للتحديات التي تواجه بناء مجتمعات المعرفة، وتطوير مهارات الشباب بما يواكب متطلبات المستقبل والتنمية المستدامة لدول المنطقة، مؤكداً أنَّ المؤسَّسة والبرنامج سيعملان على تكثيف جهودهما لإثراء هذا الحراك في عدة دول عربية، وبشكل يسهم في إحداث تأثير حقيقي في القدرات المعرفية للشباب بشتى المجالات.

رؤية مشتركة

وبدوره أوضح د. هاني تركي، مدير مشروع المعرفة العربي، المسؤول الفني الرئيس في المشروع، أنَّ ورشة العمل عقدت تحت مظلة مشروع المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تماشياً مع الجهود المستمرة للطرفين لزيادة الوعي حول أهمية المعرفة والسياسات القائمة على المعرفة من أجل التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنَّ الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تستند طوال العقد الماضي إلى رؤية مشتركة قوامها تعزيز التنمية المستدامة القائمة على المعرفة في المنطقة العربية وخارجها.

وقام المشاركون في الورشة بأداء التفكير التحليلي والمنطقي، كما تمَّ تقديم اختبار تدريب عملي في ختام الورشة، حيث تمَّ اختيار 15 مشاركاً ومشاركة على أساسه ليلتحقوا بمعسكرات المعرفة وتدريب مئات المشاركين والمشاركات من الفئة العمرية ما بين 14 و17 عاماً.

ثمار

وتعدُّ «معسكرات المعرفة» التي تطلقها وزارة الشباب الأردنية لأول مرة في الأردن، إحدى ثمار أسبوع المعرفة، وتهدف إلى تدريب الشباب على مهارات المستقبل اللازمة لسوق العمل مثل التفكير النقدي وحل المشكلات وكيفية التعامل مع البيانات، إذ تسعى معسكرات المعرفة إلى تدريب نحو 700 شاب وفتاة من مختلف محافظات الأردن.

كما واكب «أسبوع المعرفة» في الأردن، الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المؤسَّسة والبرنامج من تنظيم الحدث في عدد من دول العالم، والمتمثلة في تعميم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها «مؤشر المعرفة العالمي» مع جميع دول العالم، بشكل يضمن الاستفادة المثلى لهذه الدول، ويتيح لها فرصة تبادل الخبرات والتجارب ذات القيمة في مجالات المعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي يمكن الاستلهام منها لرسم وتطوير الخطط والسياسات التنموية السليمة.