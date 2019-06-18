«راقصو المباني».. أبرز عروض حي البلد في جدة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يتواصل موسم جدة التاريخية، والذي يعد احتفالاً بالفن والثقافة والتراث والترفيه في تقديم فعالياته، ويعد حي «البلد» الواقع في وسط مدينة جدة، واحداً من مواقع التراث العالمي التابعة «لليونيسكو»، ويشكل بوابة سياحية مهمة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تقام مختلف الفعاليات والعروض اليومية في هذا الحي بهدف تسلية الزوّار وإبهارهم بما يعرض ضمن الموسم في مختلف المجالات.

ومن ضمن أهم العروض المدهشة عرض راقصي المباني، والذي يقدَّم من قبل فنانين عالميين يقدمون حركات بهلوانية رائعة على الجدران العمودية للمباني، والذي يعكس القوة والدقة والمهارة الفنية والليونة.