«كلمة» تحتفي بالشراكة مع جامعة «يوهانيس غوتنبيرغ»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أقام مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، احتفالية ثقافية وورشات عمل في مقر كلية الثقافات واللغات التطبيقية في جامعة «يوهانيس غوتنبيرغ» في مدينة غرمرسهايم الألمانية، وذلك احتفاءً بمرور 10 أعوام على توقيع اتفاقية التعاون بين مشروع «كلمة» للترجمة والكلية، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى ألمانيا.

بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض لكتب «كلمة» المترجمة عن اللغة الألمانية، والمهداة من قبل مشروع «كلمة» لمكتبة الجامعة، أعقب ذلك كلمة ترحيب من قبل عميد كلية دراسات الترجمة البروفيسور الدكتور ميشائيل شرايبير ورئيس معهد الأدب الألماني البروفيسور الدكتور أندرياس كيليتات.

كما ألقى عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لدار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كلمة أكد فيها أهمية استمرار التعاون بين «كلمة» للترجمة والجامعة، ودعا الجامعة للمشاركة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

مؤتمر

وعقد بعد ذلك مؤتمر شارك فيه نخبة من الأساتذة والمترجمين من بينهم د. علي بن تميم أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب الذي افتتح المؤتمر بالإشارة إلى «أن مخرجات الاتفاقية التي أبرمت بين مشروع كلمة للترجمة والجامعة قبل 10 أعوام مثلت مخرجاتها من أنشطة وكتب نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤلفي الكتب والمترجمين من جهة وبين دور النشر الألمانية، وأسفرت عن اختيارات نوعية وملهمة سواء أكانت دراسات أو نصوصاً إبداعية متوجهة للقارئ العام أو حتى للناشئة والأطفال، ما يدل على سلامة الاختيارات المبنية على معايير موضوعية، إضافة إلى دقة الترجمة، وكان حصيلة كل ذلك ما يقدم محتوى جاداً للقارئ العربي، بحيث يشكل إضافة معتبرة للمكتبة العربية، ويعطي مزيداً من الفرص لردم الهوة ثقافياً بين العرب والألمان، ويؤدي إلى فهم أعمق للإبداع».

كما حضر ورش العمل المنبثقة عن المؤتمر المعنوّن بـ«التبادل الأدبي بين العالم العربي وألمانيا» كل من مصطفى السليمان منسق مشروع كلمة للغة الألمانية والبروفيسور الدكتور أندرياس كيليتات، والكاتب الألماني الكبير باول مار ورئيس أكاديمية اللغة والشعر البروفيسور الدكتور كلاوس رايشرت والشاعرة الدكتورة إلما راكوزا والكاتبة أنيكا رايشرت والكاتب الشهير دافيد فاغنير. علاوة على جملة من المترجمين والأدباء الألمان، وناقش المؤتمر ثلاثة محاور تناولت أهمية التبادل الثقافي والأدبي والترجمة الأدبية وما تواجهه من تحديات، كما ناقش المؤتمر كيفية دعم وتوسيع حركة الترجمة والنشر والتبادل بين الإمارات وألمانيا.

أمسية

فيما اختتمت الاحتفالية بأمسية أدبية وموسيقية حضرها جمهور غفير وعشاء على شرف المشاركين في الفعالية.