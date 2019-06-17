بلاستيك جديد يمكن إعادة تدويره إلى ما لا نهاية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

فيما يواجه العالم مشكلة مستعصية مع نفايات البلاستيك، أفاد باحثون في جامعة مختبر بيركلي عن اختراعهم طريقة تضع حداً لمشكلة البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير.

وكان الحديث الدائر عن إعادة التدوير قد شجع الناس على استخدام المزيد من البلاستيك بدلاً من تثقيفهم حول صعوبة عملياته فالبلاستيك يأتي بأنواع مختلفة، وجميع أنواعه بحاجة إلى اعادة تدوير بتقنيات مختلفة وبعضها مكلف وصعب للغاية، وحتى إعادة التدوير يمكن إجراؤها مرات محدودة فقط، قبل أن تصبح من دون فائدة.

الآن، أفاد فريق العلماء في مختبر بيركلي بقيادة برت هلمز أنه ابتكر نوعاً جديداً من البلاستيك يمكن إعادة تدويره لمرات لا حصر لها ويبقى بشكله الممتاز.

يقول معد الدراسة بيتر كريستنسن أن الفريق ابتكر طريقة جديدة لتجميع البلاستيك القابل لإعادة التدوير من منظور جزيئي، مشيراً إلى إن المشكلة الرئيسية مع البلاستيك الحالي هو واقع أن الكيمائيات التي تضاف إلى البلاستيك لجعله مرنا أو أكثر صلابة تبقى في البلاستيك حتى بعد معالجته في مصنع إعادة التدوير.

وتمكن فريق العلماء من تحرير بلاستيك "بي دي كي" من أي مواد إضافية بتغميس المادة في محلول حمضي للغاية.

يأمل الفريق في إيجاد مستقبل يزيل البلاستيك من الاستخدام لمرة واحدة.

وعلى الرغم من هذا الابتكار يبقى من المهم معرفة أن إيجاد عبوات بلاستيكية يستغرق الكثير من الطاقة والموارد، فبدلاً من جعله أفضل، يجب التركيز على إيجاد السبل للتقليل من استهلاكه.