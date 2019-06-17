في اليابان.. بيوت أشبه بالمستودعات لتأمين الخصوصية لساكنيها

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تحلّ المنازل اليابانية بكافة الأحجام والأشكال، إلا أن الخصوصية تبقى همها الأول والأكبر. وتحرص التصاميم أن توفر لقاطنيها العزلة التامة، بدءاً من المستودعات الإسمنتية الحافلة بالزوايا وصولاً إلى ما يشبه الصناديق الخالية من النوافذ.

قام معماريون في مكتب "فوجيوارامورو للهندسة" بتصميم منزل أحادي البنيان أشبه بكدسة صناديق لا نوافذ فيها تسمح بدخول الضوء والهواء مع الحفاظ على الخصوصية.

واختار جون بوسون في تصميمه على جزيرة أوكيناوا واجهةً بيضاء خالية النوافذ يتخللها فقط مدخل مرآب ومدخل مصنوع من باب خشبي عريض. المبنى مؤلف من ثلاث كتل متصلة لكل منها وظيفته أما السور المنخفض عند أحد أعلى الكتل ذات الطبقة الواحدة فيخفي شرفةً ذات سقف سري.

وفي محافظة شيغا اليابانية يطغى تصميم الجدار البسيط الخالي من النوافذ على إحدى المنازل العائلية وينقسم لكتلتي بناء يفصل بينهما جدار خشبي.