«الاتحاد الدولي للناشرين» يدعم صناعة الكتاب في أفريقيا

المصدر: Ⅶ نيروبي (كينيا) - البيان

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين أن الأخير ملتزم تلبية احتياجات صناعة النشر الأفريقية، وتعزيزه بالدعم المطلوب لتطوير وتوزيع المحتويات الإبداعية، مشيرةً إلى حــجم الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع النشر الأفريقي. جاء ذلك خلال المنتدى الإقليمي الثاني للناشرين الدوليين، الذي افتتحه هوغو سيتزر، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، ولورنس نجاغي، رئيس جمعية الناشرين الكينيين، ونظمه الاتحاد الدولي للناشرين في العاصمة الكينية نيروبي ضمن سلسلة ندوات أفريقيا، حيث ناقش المنتدى خلال يومي 14 و15 يونيو الجاري أبرز الفرص إلى جانب التحديات التي تواجه صناعة النشر الأفريقية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

تحديات

وقالت الشيخة بدور القاسمي في خطاب موجه للناشرين والعاملين في صناعة الكتاب الأفريقي: «تواجه كل دولة من دول القارة الأفريقية مجموعة من التحديات في قطاع النشر، ما يجعل من تحقيق النمو والتحول المنشود عملية متكاملة تحتاج إلى تضافر الجهود، ولكننا في الاتحاد الدولي للناشرين نقف إلى جانبكم في مواجهة هذه التحديات، ودفع عملية التنمية، وتمكينكم من اغتنام فرص العولمة الثقافية والنشر الرقمي لتعزيز حضوركم على ساحة الثقافة العالمية».

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «أطلقنا عدداً من المشاريع ذات التوجه العملي، بهدف دعم الناشر الأفريقي للتغلب على التحديات واجتياز العقبات التي تقف في طريقه، ومتابعة مسيرته بكل ثقة وعزم نحو مستقبل مشرق».

تطوير الحلول

وأوضحت الشيخة بدور القاسمي أن تطوير الحلول اللازمة لمواجهة التحديات المحلية التي تواجه الناشرين الأفريقيين تتجلى في نشر ثقافة القراءة، وتعزيز أعداد جماهير القراء، والوصول إلى الأسواق العالمية، لافتة إلى أن الاتحاد سيواصل العمل مع الشركاء لضمان استدامة سلسلة المنتديات والندوات للأعوام المقبلة، لأن التغيير الإيجابي الحقيقي يتطلب الوقت ومواصلة المحادثات، وتوجهت بالشكر للقائمين على المنتدى وكافة شركاء «الاتحاد الدولي للناشرين» الذين أسهموا في نجاحه.

ونظم «الاتحاد الدولي للناشرين» الدورة الثانية من المنتدى الإقليمي بالتعاون مع «جمعية الناشرين الكينيين»، تحت عنوان «أفريقيا تنهض: تحقيق إمكانيات النشر العالمي الرائدة في القرن الحادي والعشرين»، وتناول المؤتمر خلال ثماني جلسات نقاشية، مجموعة من القضايا كحقوق النشر والتوزيع والملكية الفكرية والقرصنة، والرقابة الذاتية، والجيل القادم من الكتاب والناشرين الأفريقيين، وغيرها.