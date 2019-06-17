موسوعة أغاني «العندليب الأسمر» في الذكرى 90 لمولده

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان

بمناسبة الذكرى الـ90 لمولده (21 يونيو 1929)، تصدر قريباً «موسوعة أغاني عبدالحليم حافظ» التي تعد أول موسوعة مفصلة تحتوي على أكثر من 300 أغنية قدمها «العندليب الأسمر» خلال مسيرته الحافلة. فنتعرف على حكاية كل أغنية ومتى أذيعت ومن كتبها ومن لحنها ومن الموسيقيون المصاحبون له فيها بما في ذلك أغانٍ نادرة قد لا يعرفها أغلب محبيه، ويحتوي الكتاب كذلك على العديد من الصور القيمة.

الموسوعة التي تصدرها «دار الكرمة» عكف على تنفيذها 6 سنوات كاملة الباحث عمرو فتحي من أجل توثيق وحفظ وتدقيق التراث الفني للعندليب الأسمر، ليقدم كتاباً ممتعاً ومرجعاً رائداً لا غنى عنه لكل محبي عبدالحليم وكل مهتم بتاريخ الفن والغناء في الوطن العربي.