«فتوى» التونسي يقتنص جائزة المهرجان المغاربي للفيلم

المصدر: Ⅶ وجدة (المغرب) - رويترز

اقتنص الفيلم التونسي «فتوى»، للمخرج محمود بن محمود، الجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم الذي أسدل الستار على دورته 8 أول من أمس في مدينة وجدة بالمملكة المغربية. الفيلم حاصل على جوائز كثيرة من مهرجانات عربية ويتناول قصة رجل تونسي يعيش في فرنسا ويعود بعد علمه بوفاة ابنه في حادث لكنه يكتشف أن الأمر مدبر من جماعة متشددة حاولت استقطاب الابن وفشلت.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة الجزائرية مليكة بلباي عن دورها في فيلم «عرفان»، بينما فاز بجائزة أفضل ممثل المغربي يوسف عربي عن دوره في فيلم «ولولة الروح».

ومنحت لـــجنة تحكيم الأفلام الطويلة جائزتها الخاصة للفيلم المغربي «ولولة الروح» من إخراج عبدالإله جواهري.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 12 فيلماً فاز بالجائزة الكبرى الفيلم التونسي «حورية» من إخراج أسامة عزي، وحصلت بطلته فاطمة بن سعيدان على جائزة أفضل ممثلة.