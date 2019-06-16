النوم والنور مضاء يزيد الوزن

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

في دراسة جديدة لهم حذر الباحثون من أن النوم ونور الغرفة أو التلفزيون مضاء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير لأنه يربك ساعة الجسم البيولوجية.

وأظهرت الدراسة وفقا لـ "ديلي ميل" أن الذين يتعرضون للضوء الصناعي من أي نوع في المساء هم أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 17 في المائة.

وتم في الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية ، بولاية نورث كارولينا الأمريكية، متابعة حوالي 44 ألف امرأة يتمتعن

بصحة جيدة لمدة خمس سنوات ، فلوحظ أن اللواتي أبلغن اعن ترك الأنوار مضاءة قد اكتسبوا ما يصل إلى 5 كغم.

ويعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو اضطراب النوم مما يؤثر على توازن الهرمونات ويجعل الناس يبحثون عن الطعام ذي السعرات الحرارية العالية.