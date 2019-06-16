شاهد.. أرقام من كتابة جراد البحر!

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر موقع (futurasciences) فيديو لجراد البحر وهو يقوم بكتابة بعض الأرقام.

وقد عنون الموقع الفيديو بسؤال: "هل سبق لك أن رأيت جراد البحر يكتب أرقاماً؟ الآن نعم".

وعلق أحد المشاهدين للفيديو: للأسف لا نرى نهاية القلم العلوية، وقال آخر: هناك من يكتب نيابة عنه، أما التعليق الساخر فكتبه أحدهم بقوله: إن جراد البحر لا يكتب باليد اليمنى بل اليسرى!

فما رأيكم أنتم؟