نشر موقع (futurasciences) فيديو لجراد البحر وهو يقوم بكتابة بعض الأرقام.
وقد عنون الموقع الفيديو بسؤال: "هل سبق لك أن رأيت جراد البحر يكتب أرقاماً؟ الآن نعم".
وعلق أحد المشاهدين للفيديو: للأسف لا نرى نهاية القلم العلوية، وقال آخر: هناك من يكتب نيابة عنه، أما التعليق الساخر فكتبه أحدهم بقوله: إن جراد البحر لا يكتب باليد اليمنى بل اليسرى!
فما رأيكم أنتم؟
شاهد.. أرقام من كتابة جراد البحر!https://t.co/jj7EObZUe1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PuJuYD8WjS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 15, 2019