محمد عادل إمام ينشط سينمائياً بعد نجاحه في الدراما التلفزيونية

المصدر: القاهرة - جنا حماد

حالة من النشاط السينمائي يعيشها الفنان محمد عادل إمام، بعد النجاح الكبير الذي حققه درامياً في مسلسل «هوجان» الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، إذ كشف إمام عن تعاقده على بطولة فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، وهو من إنتاج شركة سينرجي فيلمز، ليسجل الفيلم التعاون الثالث على التوالي لمحمد إمام وشركة سينرجي في السينما بعد «لص بغداد»، المقرر استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة، و«ليلة هنا وسرور» الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر 2018.

ونشر نجل الفنان عادل إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، صورة لحظة توقيع عقود الفيلم وعلق قائلاً: «إن شاء الله فيلم مفاجأة.. مع مخرج عملاق.. في حدوتة ماتعملش زيها قبل كده!»، دون أن يكشف الفنان الشباب عن قصة الفيلم.

وسينمائياً أيضاً، يستأنف إمام خلال الفترة المقبلة تصوير فيلم «لص بغداد»، والذي تم تصوير جزء من مشاهده قبل انشغال أبطاله بدراما رمضان الماضي، وهو بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، من إخراج أحمد خالد موسى.