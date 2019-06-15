جديد الأعمال يزيّن حسابات النجوم على «مواقع التواصل»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يكد شهر رمضان يسدل ستائره، ويعلن انتهاء الموسم الدرامي، حتى أطلق نجوم الغناء العنان لأغنياتهم، حيث يتسابق العديد منهم في الإعلان عن أحدث أعماله الغنائية، في وقت حول فيه نجوم الدراما عيونهم نحو المسرح، حيث لا يزال بعضهم يواصل عروض مسرحياته التي خصصت للأطفال.

والأمر ذاته انسحب على نجوم السينما، الذين بدأوا بالكشف عن أعمالهم الجديدة، التي رصدتها «البيان» في تقريرها التالي، الذي يسلط الضوء على أبرز أنشطة النجوم العرب على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاهدات وإعجاب

كشف الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، أمس، عبر حسابه على «انستغرام» عن أحدث أغنياته التي حملت عنوان «تسوى العمر»، وهي من كلمات خليفة بن عايش، وألحان غيث محمد، وإيقاع سمير القطان، حيث استطاعت الأغنية أن تنال الكثير من الإعجاب والمشاهدات التي تجاوزت حاجز 100 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة فقط، من طرحها على «انستغرام».

الأمر كذلك انسحب على الفنان الإماراتي محمد الشحي الذي طرح هو الآخر عبر حسابه على «انستغرام» أغنية جديدة حملت عنوان «لهفة أشواقي»، وهي من كلمات الشاعرة فاطمة بدر، وألحان عياد، توزيع محمد سلطان، جيتارات المصري روكت.

وقد نالت الأغنية إعجاب عدد كبير من متابعي الشحي، الذي سبق له أن شارك خلال رمضان الماضي في أوبريت «هل ويانا» الذي عرض على قناة سما دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

أصدقاء الغيوم

بعد نجاح مسلسلها الرمضاني «أجندة»، نشرت الفنانة الكويتية هيا عبد السلام، عدداً من المقاطع الخاصة بمسرحية الأطفال «أصدقاء الغيوم»، وهي من تأليف مريم نصير وبطولة هيا عبد السلام وفؤاد علي وليلى عبدالله ومحمد العلوي وغيرهم.

وأعلنت هيا عبد السلام من خلال حسابها على «انستغرام» عن تمديد عروض المسرحية التي عرضت على خشبة صالة نادي القادسية الرياضي في منطقة بحولي، الأمر نفسه، انسحب أيضاً على الفنانة الكويتية هدى حسين، التي نشرت هي الأخرى على حسابها في موقع «انستغرام» عدداً من المقاطع المصورة، لمسرحيتها الكوميدية «سحيلة أم الخلاجين» التي عرضت خلال فترة العيد على مسرح دعيج خليفة الصباح، واستهدفت من خلالها جمهور الأطفال.

صور جديدة

المغني حاتم العراقي، بدا مشغولاً خلال الفترة الأخيرة، في التحضير لألبومه الجديد، والذي لم يكشف عن عنوانه بعد، حيث شارك العراقي جمهوره ومتابعي حسابه على «انستغرام» مجموعة من الصور الجديدة، وذلك أثناء جلسة تصوير من أجل غلاف ألبومه الجديد، وعلق قائلاً: «انتظروا ألبوماً قوياً قريباً»، أما مواطنه المخرج العراقي ياسر الياسري.

فشارك هو الآخر جمهوره، بوستر فيلمه «شباب شياب»، وعلق عليه بالقول: «الحمد لله وفي خطوة جديدة لفيلم شباب شياب وابتداءً من اليوم، تنطلق عروض الفيلم في سينمات الولايات المتحدة الأمريكية».

نمبر وان

على طريقتهما الخاصة، قدم الممثلان السوريان سامر إسماعيل وأنس طيارة خلال تواجدهما في كواليس تصوير مسلسل «سلاسل ذهب» من بطولة بسام كوسا، مقطعاً من أغنية «يا ضلي يا روحي» للفنان اللبناني وائل كفوري، حيث نال المقطع الطريف إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أثنوا على أداء سامر وأنس، لا سيما وأنهما قدما الأغنية بلهجة شامية جميلة.

وفي مصر وبعد نجاح أغنياته السابقة ومن بينها «أنا الملك» و«نمبر وان»، وغيرها، عاد الممثل المصري محمد رمضان، ليطل في أغنية جديدة عنوانها «بابا»، حيث نشر رمضان أخيراً أول كليب دعائي لأغنيته الجديدة على موقع «يوتيوب» إلى جانب حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما وصلت عدد مشاهدات «الكليب الدعائي» إلى أكثر من مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، خلال يوم واحد فقط، علماً بأن هذا كليب «بابا» يعد أول تعاون بين رمضان وشركة روتانا، التي تعاقدت معه لمدة 3 سنوات. ويظهر رمضان في الكليب بقصة شعر غريبة، مرتدياً ملابس مستوحاة من طرق العيش في الغابة، كما يبدو فيها يسير على نسق أغنياته السابقة مثل «مافيا» و«فيرس» وغيرها.

من جهة أخرى، نال الإعلان الرسمي لفيلم «كينغ سايز» للفنان الكوميدي محمد هنيدي، والمقرر طرحه خلال عيد الأضحى المبارك، إعجاب أكثر من مليون شخص في أقل من 24 ساعة من نشره عبر موقع «يوتيوب»، في حين بادر هنيدي إلى نشر مقطع من الإعلان على حسابه في موقع «إنستغرام» وطلب من جمهوره ومتابعيه رأيهم في الإعلان الجديد.