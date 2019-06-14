مصطفى قمر يطرح ألبوماً جديداً في أغسطس

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح ألبومه الجديد، المقرر له شهر أغسطس المقبل، بعدما انتهى من تسجيل أغانيه.

حيث يعمل هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة والمكساج للألبوم، الذي لم يستقر على الاسم النهائي له حتى الآن. وشارك قمر جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، في الاستوديو من كواليس تسجيل الأغاني، وكتب عليه قائلاً: «يا جماعة أخيراً الجلسات النهائية للألبوم، أنا فرحان جداً وواثق في الله بالنجاح، الألبوم قوي بإذن الله».

ويتعاون قمر في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعري وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادي ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودي سعيد ورمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغاني متنوعة عن ألبوماته السابقة.

وكان قمر طرح مؤخراً أغنية «يا جدع وراح» إهداء إلى شهداء مصر، والأغنية من فيلم «قهوة بورصة مصر»، المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائي للمخرج أحمد نور، والذي شارك فيه قمر ضيف شرف.

وبخلاف الألبوم، يقرأ قمر عدداً من السيناريوهات السينمائية، حيث من المفترض أن يستقر على أحدها ويبدأ في تصويرها خلال الفترة المقبلة، حيث كان آخر أعماله فيلم «فين قلبي» وضم الفيلم عدداً من الفنانين، منهم شيرين عادل، وظهر مصطفى قمر في شخصية شاب متزوج من فتاة تتعرض للمرض، ويقع في حب أخرى.

من جهته يستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة «بابا» المصورة على طريقة الفيديو كليب، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى من تصويرها مؤخراً وبدأ في عمليات الدعاية الخاصة بها.