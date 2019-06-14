«معرض العروس» يعود بالترفيه والتخفيضات

المصدر: أبوظبي - البيان

يعود من جديد معرض العروس أبوظبي 2019، بالعروض والتخفيضات الرائعة لجميع السيدات والعرائس اللاتي يعشقن الأناقة.

وسيعيش الزوار في عالم تعليمي وترفيهي ومثرٍ، بوجود أكثر من 100 علامة تجارية إقليمية وعالمية، من 26 إلى 29 يونيو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وسيتاح في مختلف مناطق المعرض خيارات حصرية من أحدث الأزياء الخاصة بالعرائس العربية والهندية، وآخر صيحات الموضة، وعروض المجوهرات المبهرة، ومجموعة واسعة من ابتكارات الأزياء والجمال والصحة والرفاهية بأسعار تنافسية للغاية.

فهناك الحديقة السرية الساحرة، موقع المسرح الرئيسي ومنصة عرض الأزياء الخاصة بمعرض العروس أبوظبي، حيث سيعرض بعض مصممي الأزياء الأكثر طلباً آخر روائعهم. وستبدأ سلسلة عروض الأزياء المبهرة بمجموعات ساحرة من تصميم لمياء أبي نادر، تتبعها عروض لمجموعات مذهلة لمصممين آخرين، من بينهم مصمم أزياء النجوم اللبناني ساهر ضيا، ودار آبل وانج، ودار دوجون، ومريم الخلف، ووديمة العامري، ودار دي-لاين، ودار جاريمون روفيروس، وأتيليه زهرة.

كما تستضيف الحديقة السرية السحرية عروضاً يقدمها استشاريون يتمتعون بجماهيرية عالية، بينما سيقدم بعض المؤثرين والخبراء المفضلين لديكم محادثات وورش عمل مليئة بالقصص الملهمة والنصائح المفيدة التي من المؤكد أنها ستدهش جميع الحضور.. حضروا حاسة تذوقكم للتمتع بمجموعة من أفضل النكهات في قرية الطعام الجديدة كلياً: إضافة حصرية سترحب بمجموعة مختارة بعناية من عظماء الطهي ومجهزة بخبرة لإثارة كل شهية.

يتمتع معرض هذا العام بالمزيد من الإضافات الجديدة المتعددة مثل منطقة الأطفال التي تضم ورشة اصنع دبدوب. وسيتمكن أطفالكم من صنع دميتهم المحشوة باختيارها وإعطائها صوتاً وقلباً مليئاً بالأمنيات.