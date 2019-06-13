رصد طبق طائر بجنوب كاليفورنيا

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

رصد أمريكي جسما غامضا يشبه الثعبان فوق صحراء جنوب كاليفورنيا في لقطات جديدة غامضة.

وتم رصد الجسم الذي يعتقد أنه طبق طائر بواسطة كودي كينيدي، 31 عاما، عندما كان يقود سيارته مع أصدقائه الشهر الماضي في توينتي ناين بالمز، كاليفورنيا، عندما اكتشف الأضواء الغامضة في السماء.

والتقط كودي فيديو طوله أكثر من تسع دقائق في 20 مايو، وحاول هو وأصدقاؤه الاقتراب من الجسم الغريب لمعرفة هويته، لكنه اختفى ولم يعثر له على أثر.

واعتقد هو وأصدقاؤه في البداية أنه قد يكون طائرة بدون طيار أو طائرة ورقية، لكنهم يقولون إنها تبدو مرتفعة للغاية في السماء مستبعدين أيا من الاحتمالين.