الحكم بتعويض مطلقة بـ 173 ألف دولار عن مجمل الأعمال المنزلية

المصدر: البيان الالكتروني

حكمت السلطات القضائية الأرجنتينية على رجل بتعويض زوجته السابقة بدفع 8 ملايين بيزو حوالي 173000 دولار عن الأعمال المنزلية التي قامت بها خلال زواجهما، الذي استمر 27 عامًا، حسبما أفادت "يورونيوز" نقلاً عن صحف محلية.

وكرست خريجة الاقتصاد البالغة من العمر 70 عامًا نفسها لتعليم أطفالها وأداء واجبها تجاههم. وقالت القاضية فيكتوريا فاما: "اعتماد النساء اقتصاديًا على أزواجهن هو إحدى الآليات المركزية التي تخضع المرأة من خلالها للمجتمع".

"إعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي للزوجين"

حدد القاضي مبلغًا معقولًا لإعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي المتباين للزوجين. بعد 27 عامًا من الزواج، حيث انفصل عنها عندما بلغت 60 عامًا، وهو العمر الذي تحصل فيه النساء على معاش التقاعد.

انفصل الزوجان في العام 2009 وتطلقا في العام 2011. تم تقديم التعويض الاقتصادي في القانون المدني في العام 2015. ويمكن أن يتكون من مبلغ مادي، أو من خلال الانتفاع من سلع معينة أو أية وسيلة أخرى متفق عليها من قبل الطرفين.

سيتعين على هذا الرجل دفع 173000 دولار لزوجته السابقة، التي اضطرت إلى تكريس نفسها لتعليم الأطفال وعمل المنزل.