«الراوي».. مسيرة نجاحات تتوّجها «العويس للإبداع»

المصدر: دبي - البيان

توّج برنامج «الراوي» للمستشار والمؤرخ جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نجاحاته بحصد جائزة أفضل برنامج تلفزيوني ثقافي اجتماعي محلي من جائزة العويس للإبداع في دورتها لهذا العام، معززاً قيمته وأهميته التوثيقية والفكرية.

إذ كرّم معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، في ندوة الثقافة والعلوم، أخيراً، جمال بن حويرب عن برنامجه الذي اختتم هذا العام موسمه الـ 10، لفوزه بجائزة أفضل برنامج تلفزيوني إذاعي ثقافي أو اجتماعي محلي، في «العويس للإبداع».

و«الراوي» برنامج يُعدّه ويقدمه المستشار والمؤرخ جمال بن حويرب على شاشة تلفزيون دبي وسما دبي خلال شهر رمضان المبارك، حيث نجح في تسليط الضوء على أهم مراحل مجموعة من الشخصيات التي توثق تاريخ ومنجزات دبي، وكذلك دول المنطقة والعالم، وكان لها دور في الحياة الاجتماعية والإنسانية من خلال إسهامها في صنع تاريخ وحضارة البشر في مختلف الدول.

واستضاف البرنامج بموسم هذا العام، مجموعة شخصيات بارزة، كما حمل طابعاً منوعاً في نوعية الشخصيات والمناطق التي تناولها في البحث وكذلك الموضوعات التي طرحها خلال حلقاته، مسلطاً بذلك الضوء على بعض الأماكن والمؤسسات العريقة، مثل مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر ومنطقة الشندغة.

وقال جمال بن حويرب، إن «البرنامج شهد نجاحاً لافتاً في رحلته التي امتدت لعقد من الزمان، وشكل مرجعية تاريخية لأهم الفترات والشخصيات التي واكبت تاريخ المنطقة بكل مكوناته، بعد أن سلط الضوء على مسيرة وتاريخ نخبة من أهم الشخصيات والمؤسسات والمؤثرين في صناعة تاريخ دولة الإمارات والعالم».

وأضاف: «إن البرنامج على مدار مواسمه السابقة استضاف مئات الشخصيات المهمة، وعمل بدوره على ترسيخ مفهوم توثيق الأحداث والأماكن وإنجازات العظماء التي قدموها لمجتمعاتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأسهموا في صنع تاريخ المنطقة لحفظه للأجيال المقبلة».