مسرح العين يعرض «أصل الحكاية» في فيينا

المصدر: فيينا - البيان

يستضيف المهرجان الدولي لحكاية القصة «International Storytelling Festival»، في فيينا، أربعة من ممثلي مسرح العين، وهم سلطان النيادي وجاسم الخراز وياسر النيادي وإبراهيم استادي، للمشاركة في المهرجان الذي يعقد في الفترة بين 15 إلى 16 يونيو الجاري.

وذلك بدعوة رسمية من سفارة الإمارات العربية المتحدة في عاصمة النمسا، لتقديم مسرحية بعنوان «أصل الحكاية»، من تأليف وإخراج جاسم الخراز، وتمثيل كل من سلطان النيادي وياسر النيادي وإبراهيم استادي.

وأشار سلطان النيادي رئيس مجلس إدارة مسرح العين، إلى أن دعوة سفارة الدولة في فيينا، واستضافة هذا المهرجان الدولي الشهير، يأتي ضمن الجهود الرامية من ممثلي مسرح العين، في إبراز أصالة الفن الإماراتي، والتي تعزز قيم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسد الهوية الوطنية الإماراتية، في إطار إثراء التبادل المعرفي والثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا.

وكذلك عودة نشاط مسرح العين من جديد، بعد المعوقات والمشكلات التي طالته في السابق، وكانت سبباً في إلغاء نشاطاته المسرحية، موجهاً شكره لوزارة الخارجية الإماراتية والسفارة الإماراتية في فيينا، لتمكينهم في هذه المشاركة المتميزة، التي تعتبر نقلة فنية للمسرح الإماراتي، للخروج من نطاق المحلية إلى دول خارجية. مسرحية «أصل الحكاية»، عمل تعبيري يتحدث عن حياة الإنسان.