مبادرات متنوعة لـ«ثقافية أبوظبي» جوهرها التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعاليات مجموعة من المبادرات الخاصة احتفاءً بـ «عام التسامح»، التي تنظمها في أفرع «مكتبة» التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، على مدار 4 أيام ( من 10 ولغاية 13 الجاري)، وتتضمن مجموعة برامج مخصصة لمختلف الفئات المجتمعية.

استهلت الفعاليات في مكتبة المرفأ الاثنين الماضي، بينما عقدت في مكتبة منتزه خليفة، ومكتبة الباهية، ومكتبة الوثبة، أمس، فيما تستضيف مكتبة زايد المركزية بالعين الفعاليات الخاصة بهذه المبادرة، اليوم الخميس. وتفتتح المكتبات أبوابها لاستقبال الجمهور من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، حيث استضافت مكتبة المرفأ سلسلة من الفعاليات الاثنين الماضي، تضمنت مجموعة من الفقرات.

واستضافت مكتبة الباهية، أمس، فعاليات عديدة في الفترة الصباحية.

وتضمنت الفعاليات التي استضافتها مكتبة الوثبة، أمس، بمشاركة مؤسسة زايد العليا، عرضاً مسرحياً عن التوحد. فيما استضافت مكتبة منتزه خليفة، أمس، فقرات صباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

كما تشارك مكتبة زايد المركزية في مدينة العين الاحتفاء بعام التسامح من خلال مجموعة من الأنشطة والورش الممتعة للأطفال وذويهم. سيتم تسليط الضوء على أوجه التسامح في الثقافة الإماراتية من خلال سلسلة من القصص التفاعلية التي تتبعها ورش تعزز قيم التسامح عند الأطفال.