مؤسس ويكيليكس يواجه أسوأ مخاوفه بعد الخروج من السفارة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت بريطانيا أن وزارة العدل الأمريكية طلبت رسميا منها تسليم جوليان أسانغ مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة، لمواجهة اتهامات بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر للحكومة الأمريكية وانتهاك قانون يتعلق بالتجسس.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية "السيد أسانغ اعتقل فيما يتعلق بطلب تسليم مؤقت من الولايات المتحدة الأمريكية. إنه متهم بجرائم تشمل إساءة استخدام الكمبيوتر والكشف غير المصرح به لمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني"، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف المسؤول لرويترز "تلقينا الآن طلب التسليم الكامل". ولم يكن لدى محامي أسانغ أي تعليق فوري.

وقالت مصادر أمنية أمريكية وبريطانية، إن مدعين أمريكيين أرسلوا طلب التسليم الرسمي إلى السلطات البريطانية الأسبوع الماضي قبل وقت قصير من انتهاء مهلة قانونية. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث الثلاثاء عن التقديم الرسمي للطلب.