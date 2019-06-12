عودة «بينالي القاهرة» بعد توقف 8 سنوات

المصدر: ■ القاهرة - رويترز

أطلقت مصر، أول من أمس، الدورة الثالثة عشرة من بينالي القاهرة الدولي بمشاركة 78 فناناً من 52 دولة، وذلك بعد توقف دام ثماني سنوات للحدث الفني البارز.

ويقدم البينالي الذي انطلقت أولى دوراته في 1984 وتوقف في 2010، الفنون التشكيلية بمختلف صورها من لوحات ومنحوتات ووسائط سمعية وبصرية وأعمال تركيبية.

وتقام الدورة الجديدة تحت شعار «نحو الشرق»، وتستمر حتى الثامن من أغسطس في قصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث بساحة الأوبرا، وكذلك مجمع الفنون «قصر عائشة فهمي» بالزمالك.

وحرص عدد كبير من الفنانين العرب والدبلوماسيين الأجانب والوزراء المصريين الحاليين والسابقين على حضور الافتتاح، من بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني. تشارك في البينالي 12 دولة عربية من بينها: تونس والمغرب والأردن ولبنان والإمارات والسعودية والكويت والعراق وسوريا.

ويشارك من مصر سبعة فنانين هم: أحمد البدري، وأحمد قاسم، وحازم المستكاوي، ورضا عبدالرحمن، وعصام درويش، ومروة عادل، ويوسف نبيل.