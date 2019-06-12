«الخيل: رمز الولاء والسعادة».. كتاب جديد لرئيس تركمانستان

المصدر: دبي - البيان

«الخيل: رمز الولاء والسعادة»، كتاب جديد لرئيس جمهورية تركمانستان جوربانجولي بيرديمحمدوف، اطلق أخيراً، خلال حفل فعاليات عرض تقديمي رسمي خاصة، نُظمت في قصر موكام بالمركز الثقافي الحكومي لتركمانستان وقصر الضباط العسكريين ومركز المنظمات العامة، أخيراً.

يعد هذا الكتاب الذي صدر قبيل مناسبة اليوم التركماني الوطني للخيل، هدية من رئيس الدولة للمواطنين وعشرات من عشاق فصيلة الخيول "أخال تيك" في جميع أنحاء العالم.

وكان من بين المشاركين في الفعاليات الخاصة بإطلاق الكتاب، أعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين من الوزارات الوطنية والهيئات والإدارات الحكومية وعمداء مؤسسات التعليم العالي ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات العامة.

ويمثل كتاب الرئيس جوربانجولي بيرديمحمدوف الجديد حلقة جديدة ضمن سلسلة أعماله عن خيول أخال تيك، وهو مشبع بإحساس الاستمرارية المطلقة بين الأزمنة والأجيال في ماضي البلاد وحاضرها وثقافتها، حيث تحتل الخيول مكانة خاصة وتشكل جزءاً من الفولكلور الوطني والأدب والفنون والموسيقى والعقلية والحياة التركمانية.

يتكون «الخيل: رمز الولاء والسعادة» من 8 فصول، يقدم كل منها بانوراما بأثر رجعي للتطور الذي مرت به هذه السلالة من الخيول وتتبع دورها في تاريخ العالم.

ويشارك رئيس الدولة فيه، أفكاره مع مواطنيه كما الحال في جميع كتبه. وفي فصل تمهيدي بعنوان «التنمية الناجحة تؤدي إلى أمة سعيدة» يشرح المؤلف مدى ارتباط تاريخ الأمة بالخيول. ويصف كيف كان أحد الخيول مصدر إلهام له عندما رآه مُهراً للمرة الأولى ومنحه اسماً رائعاً ونبيلاً وهو «روفاتش». وتطور هذا الإلهام إلى قصيدة كانت افتتاحية الكتاب الجديد.

ومن بين فصلو الكتاب أيضاً: «أطلق لحصانك العنان» و«يحتاج الأمر من البداية إلى حصان سريع الخُطى»و«قدر أرسله السماء» و«الخيل هو كل شيء للشعب التركماني» و«سلالة يناراج» و«التجربة والتحسين».