«بين بحرين» يحصد جائزتين في «بروكلين السينمائي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

في عرضه الدولي الأول، حصل الفيلم المصري «بين بحرين»، للمخرج أنس طلبة على جائزتين من مهرجان بروكلين السينمائي؛ وهما :جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة

الإنجاز الفني في السيناريو. إذ رفع بذلك رصيده من الجوائز إلى أربع، حيث حصل أثناء عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على جائزتين؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية. الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل.